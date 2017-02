Présidentielle 2017 : Morin juge inutile une candidature de Bayrou, qui propose "les mêmes solutions depuis 2002"

A ses yeux, le maire de Pau aurait tout intérêt de se ranger derrière le fondateur d’En Marche. "Il y a un homme qui s'appelle Emmanuel Macron qui a essayé de porter une candidature de centralité, ce qu'il (François Bayrou, ndlr) a essayé à plusieurs reprises. La logique, ce serait d'essayer de faire en sorte que l'homme qui veut faire éclater le système partisan tel qu'il existe, il le soutienne. Cela a été le combat de Bayrou depuis 10 ans. Eh bien non, il va être candidat", a expliqué Hervé Morin.





Il a au passage dénoncé le "combat d'égo ahurissant" qui le pousse se présenter alors que les sondages lui prédisent un faible score au premier tour. "Quand on est à 5%, on peut difficilement penser qu'on va être au second tour. Il serait à 10, 12 ou 14%, on pourrait se dire que cette candidature ne serait pas seulement une candidature de témoignage, c'est une candidature pour gagner. Mais une candidature qui commence à 5% à huit semaines du premier tour de l’élection présidentielle et qui va nuire à celui qui porte à peu près le même message que celui que vous avez porté pendant des années, reconnaissez qu'il y a quand même quelque chose qui révèle de l'objet non-identifié", a souligné le président du Conseil régional de Normandie.