Le Pen vs Macron : en nombre de voix, ça fait combien ?

C'est un record historique de voix pour le Front national. Dimanche 23 avril 2017, plus d'un votant sur cinq (21,43%) a glissé dans l'urne un bulletin pour Marine Le Pen, selon les résultats compilés par le ministère de l'Intérieur sur 97% des inscrits ce lundi 24 avril au matin. Concrètement, cela correspond à 7.658.990 voix, sur un total de 36.681.113 votants parmi les 46.891.594 inscrits sur les listes électorales. Soit une participation de 78,23%.





Un score qui a permis à la candidate du FN de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Et qui dépasse de près de 840.000 voix le précédent record frontiste (6,82 millions de voix) réalisé au second tour des régionales de 2015.