Mélenchon savoure la défaite de Valls et y voit "une victoire du dégagisme"

Dans son post Facebook intitulé "Valls valse, encore une victoire du dégagisme" (en référence au terme utilisé par les Tunisiens lors du printemps arabe), Jean-Luc Mélenchon a évoqué "un moment particulièrement fort dans la maturation du phénomène 'qu'ils s'en aillent tous'", dont il a fait un argument de campagne.





"Ce résultat est totalement inédit pour un exercice du type d'une primaire, on doit donc en déduire que tout cela constitue une tendance lourde du moment politique", a-t-il analysé, y voyant l'ouverture des "saisons de grand remuement des sociétés". "L'épisode Fillon et ses emplois familiaux au Parlement vont sans aucun doute accroître la rage et le dégoût qui labourent la profondeur de la société", poursuit-il affirmant avoir "peu de fois dans (sa) vie politique senti autant d'exaspération" qu'il "en observe maintenant".





"A présent les gens sérieux, qui sont les plus nombreux, s'intéresseront au contenu, à la cohérence du programme qui se déduit de ces mots", estime-t-il. "C'est à nous qui avons porté ce choix tant d'années d'être à la hauteur pour le rendre victorieux, la campagne des Insoumis, et ma candidature sont là pour cela. Rien que pour cela", conclut l’eurodéputé. Dès l'annonce de sa victoire dimanche, Benoît Hamon a déclaré qu'il allait proposer à Yannick Jadot (EELV) et à Jean-Luc Mélenchon de construire une majorité gouvernementale.