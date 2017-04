Quand les candidats s'occupent des procurations

A quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, le vote par procuration, qui permet aux Français absents de la commune où ils sont inscrits le jour du scrutin de participer malgré tout en confiant leur vote à un tiers, promet de prendre des proportions inégalées depuis le début de la Ve République.





En effet, le nombre de mal-inscrits, ces Français dont le bureau de vote ne correspond plus au lieu de résidence réel - en général parce qu'ils ont déménagé et ne se sont pas réinscrits dans leur nouveau lieu de vie -, a explosé ces dernières années. Fin 2014, un rapport parlementaire comptabilisait ainsi 6,5 millions de personnes mal inscrites... et autant susceptibles de ne pas voter. Le chiffre est à prendre d'autant plus en considération qu'en 2012, selon des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur à LCI, 4,9 millions de personnes avaient effectué une procuration, soit plus de 11% du corps électoral.