Qui propose quoi sur l’Europe, le pouvoir d’achat, le terrorisme... ? Léa, le"bot" de LCI est là pour vous aider

Nombreux sont ceux à ne pas savoir malgré l'échéance qui approche à grands pas. Vous en faites partie ? Plus pour longtemps ! A compter de ce jeudi, Léa, le robot de LCI, propose à tous les abonnés de la page Facebook de LCI de mieux cerner les candidats à la présidentielle.





Notre "bot" connaît les programmes des onze candidats sur le bout des doigts. Vous pouvez donc l'interroger sur les sept thématiques suivantes : emploi, pouvoir d’achat, retraites, terrorisme, éducation, environnement et Europe. Demandez-lui quel candidat propose quoi dans l’un de ces thèmes et il vous répondra.





Pour cela, rien de plus simple : recherchez LCI dans votre application Messenger (vous devez pour cela être inscrit sur Facebook). Ouvrez ensuite une conversation et débutez votre échange avec Léa. Pour cela vous devez obligatoirement écrire : "Bonjour LCI" / "Hello LCI" / "Comment ça va LCI ?".