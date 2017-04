Projet d'attentat pendant la présidentielle : comment les candidats comptent lutter contre le terrorisme

Le 2 mars dernier, le candidat d’En marche! a détaillé au Parisien sa volonté de "créer un état-major centralisé du renseignement rapportant directement au Conseil de défense auprès du président de la République". Outre la création de 10.000 postes de policier, l’ancien ministre de l’Economie souhaite mettre en place "des centres pénitentiaires ad hoc avec un suivi individualisé" pour les Français revenant de la zone irako-syrienne.





Dans son programme, il prévoit en outre de "permettre l’accès aux données des instructions en cours lorsqu’elles peuvent aider à la prévention d’actions et à la recherche de terroristes". Il estime aussi qu’il faut "finir la guerre en Syrie et en Irak, car c'est là que le cœur du problème se trouve" et instaurer "une véritable coopération européenne en matière de sécurité et de renseignement".