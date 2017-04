Présidentielle 2017 : "Qu'est-ce que ça peut te foutre ?" Pourquoi les journalistes sont autant pris pour cible pendant cette campagne

"Et plus le monde politique va mal, plus les médias sont pointés du doigt", souligne Virginie Spies. "Pour un électeur, voir le poulain qu'il soutient depuis des années devoir tout à coup rendre des comptes à la justice, il est plus aisé de dire que tout est de la faute des médias". C'est un peu comme si l'on vous disait que le père Noël n'existait plus et que vous vouliez absolument y croire. Le plus simple est de crier au complot".





Les réseaux sociaux, eux, jouent aussi un rôle dans la défiance observée. Ils servent de caisse de résonnance à la peur, ainsi qu'aux critiques. Et "de la violence verbale à la violence physique, il n’y a qu’un pas pour ceux qui obéissent à des mots d’ordre sans analyser", rappelle François Jost. Certains sites militants, déguisés en sites d'information, enferment pour leur part les "convaincus" dans leurs opinions et attisent ainsi parfois le fantasme du complot.





Du côté des Français, la défiance, elle, n'est pas nouvelle. Lorsqu’ils sont interrogés, ils n’hésitent plus à exposer leur désamour pour les médias d’information. Selon le baromètre annuel Kantar Sofres/Kantar Média, seuls 64% d’entre eux déclarent s’y intéresser, avec une désaffection marquée des jeunes et des moins diplômés. C’était 75% il y a dix ans. Les réseaux sociaux sont désormais la principale source d’information des plus jeunes : 41 % des 18-24 ans. Interrogée par La Croix, Julia Cagé, économiste des médias et membre de l'équipe de Benoit Hamon, affirme redouter que la France "se retrouve dans une situation à l’américaine, où les médias traditionnels perdent complètement la main face aux réseaux sociaux". La confiance accordée aux est d'autre part historiquement basse cette année : 67% des Français jugent que les journalistes ne sont pas indépendants vis-à-vis du pouvoir, contre 63% en 2007 et 57% en 2008.