Présidentielle 2017 : quels enjeux pour Marine Le Pen et le Front National ?

"Si toutefois les sondages avaient raison et que François Fillon terminait avec un mauvais score, la recomposition pourrait s’accélérer et la tentative de faire barrage à la gauche aussi", ajoute-t-il. "Parce que, ce qu’il y a de fascinant, c’est que si Emmanuel Macron est vu comme un candidat de la droite par les partisans de Benoît Hamon, la droite le voit comme un candidat de gauche. Et même comme un candidat de la gauche libérale, cosmopolite, apatride, financière… Bref, tout ce qui est détesté par une partie de la droite." Son de cloche similaire du côté de Corinne Deloy pour qui Marine Le Pen a trouvé en Emmanuel Macron – qu’elle aime à qualifier de "mondialiste" – un "adversaire idéal".





Rien n'est cependant acquis. Ainsi, selon une enquête Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France publiée mardi, qu'ils soient fillonistes, mélenchonistes ou hamonistes au premier tour, les électeurs se reporteraient tous en majorité sur Emmanuel Macron au second tour. Le ratio le plus favorable à Marine Le Pen se trouverait chez les pro-Fillon avec 26% de report de voix, contre 42% en faveur du leader d'En Marche ! et 32% ne se prononçant pas. Mais à l'inverse de ce que prédisent les sondages depuis des mois, la candidate FN pourrait-elle subir un échec dès le 23 avril ? "C'est la seule chose qui pourrait lui arriver de catastrophique", explique Jean-Yves Camus. "Ce serait une assez grosse surprise et une défaite personnelle. Mais à partir du moment où elle passe le premier tour, le contrat sera rempli. Et si son score au second tour est, comme les sondages nous le promettent, de 40% face à Macron et de 45% face à Fillon, ce ne sera pas une victoire mais un triomphe."