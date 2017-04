Qui est Benoît Schneckenburger, le garde du corps philosophe de Jean-Luc Mélenchon ?

Ce contraste n’empêche pas les vifs échanges, Benoît Schneckenburger révélant qu’il lui arrive souvent de débattre avec le candidat : "Pas plus tard qu’après le meeting sur la journée de l’Écologie, qui a eu lieu au Parc Floral (le 25 février, ndlr), comme c’est moi qui suis allé le récupérer et l’amener, on est passé devant le donjon de Vincennes, où je lui ai parlé de la rencontre entre Rousseau et Diderot, la question du matérialisme… On a parfois des discussions animées, sur le plan philosophique. Jean-Luc est plus stoïcien et moi plus épicurien (rires). J’essaye de lui montrer que si le stoïcisme est une certaine pensée de la liberté, cette liberté n’est pas assez conséquente. Et lui, qui est fin connaisseur des textes de Marc Aurèle, argumente en disant que la vertu du stoïcisme, c’est de penser l’action dans le possible. C’est une réaction politique. Mais ça ne dégénère jamais en engueulades, seulement en plaisanteries. On est plutôt bons vivants (rires)." Pour lui, et donc pour Épicure, la liberté devrait aller jusqu'à s'affranchir des notions d'argent, de faim, de manque de temps...