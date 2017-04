Quiz : connaissez-vous si bien que ça l'histoire de l'élection présidentielle ?

Pour la 10e fois, les Français s'apprêtent à se rendre aux urnes pour choisir leur chef des armées. Comment ça, 10 ? Et oui, pas 11. L'élection de 1958, qui vit le général de Gaulle être propulsé à l'Elysée, ne s'est pas déroulée au suffrage universel direct. Puisque vous pensez toucher votre bille à ce point en matière d'histoire de l'élection présidentielle, pourquoi n'essayez-vous donc pas d'obtenir plus de la moyenne à ce quiz ? Du plus mauvais concurrent au plus assidu, nous testons vos connaissances de manière impitoyable. Bon courage !