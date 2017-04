Que se passera-t-il si les résultats sont trop serrés ?

En clair, les instituts récupéraient entre 18h15 et 19h30 les résultats dans ces bureaux de vote et pouvaient ainsi fournir dès 20h les premières tendances. Mais avec une heure de moins, il n’est pas certain qu’ils puissent réaliser ce même travail.





D’autant qu’une seconde contrainte s’ajoute. Les écarts potentiellement très faibles entre les quatre finalistes possibles vont en effet rendre la mission des instituts encore plus périlleuse. Si par exemple, à peine quelques milliers de voix séparent au final le deuxième et le troisième, comment les instituts pourront-ils donner dès 20h le casting du second tour ?