Emmanuel Macron : qui est Tiphaine Auzière, sa belle-fille et soutien d'"En Marche"?

On parle beaucoup de Brigitte Macron comme soutien indéfectible et ultra-médiatisé du candidat et fondateur d’En Marche!. Il faudrait aussi évoquer celui, au moins aussi pugnace et déterminé, de Tiphaine Auzière, issue du mariage entre la femme d'Emmanuel Macron et le banquier André-Louis Auzière, benjamine d’une fratrie de trois enfants.





Mère de deux enfants, avocate aux Prud'hommes et inscrite au barreau de Boulogne-sur-Mer, Tiphaine Auzière a rejoint le mouvement En Marche! par "conviction personnelle" et en raison de la "foi qu’elle place en cet homme", créant ainsi un comité de soutien à Saint-Josse, ville où elle réside dans le Pas-de-Calais.





C’est d’ailleurs fin novembre que la trentenaire a fait sa première apparition publique dans un restaurant du Touquet et qu’elle est ainsi passée de l’ombre à la lumière des médias. Bien que sous les feux, elle n’en demeure pas moins discrète.