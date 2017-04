Qui sont les potentiels (et rares) soutiens de Marine Le Pen ?

Le souverainiste et très catholique Philippe de Villers, président du Mouvement pour la France, a expliqué en février tout le bien qu'il pensait de Marine Le Pen. Cette figure de la droite nationaliste, habitué des déclarations au lance-flamme contre l'islam et sur le grand remplacement, a toutefois toujours insisté pour ne pas s'afficher avec la candidate. "Aucune chance", répétait-il au Monde début avril. "Son soutien est largement acquis", avait toutefois assuré Marion Maréchal-Le Pen un peu plus tôt.





Autre personnalité de la droite traditionnelle à évoquer la tentation FN : l'ancienne patronne du Parti chrétien-démocrate Christine Boutin, figure de la Manif pour tous et condamnée pour des propos homophobes par le passé. L'ancienne ministre du Logement attend que Marine Le Pen "s'engage sur trois points fondamentaux : la préoccupation vis-à-vis de la personne humaine et des plus fragiles en particulier, l'abrogation de la loi Taubira (sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels) et une Europe renouvelée."