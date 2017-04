Présidentielle 2017 : 32% des Français ne savent toujours pas pour qui ils vont voter

Reste qu'en l'état, ces 32% ne font pas les affaires des candidats de la gauche, qui sont les plus touchés par le phénomène. Et plus particulièrement Benoît Hamon, donné en-dessous des 10% dans les dernières études et dont 44% des électeurs interrogés dans l'étude admettent encore pouvoir changer d'avis d'ici le 23 avril. Le chiffre n'est pas bien meilleur pour Jean-Luc Mélenchon, chez qui 34% des électeurs potentiels ont encore des incertitudes.





En revanche, le potentiel semble s'être atténué dans les rangs des soutiens d'Emmanuel Macron, où l'on compte ainsi 78% d'électeurs sûrs de leur choix. Le candidat marcheur se rapproche ainsi de François Fillon (80%) et de Marine Le Pen (87%), dont les scores en la matière n'a jamais tellement varié. Rien de surprenant, donc, à ce que l'électorat le plus incertain se retrouve chez l'électorat du PS, tenaillé entre l'aile sociale-libérale du parti incarnée par Emmanuel Macron, celle, plus à gauche, tenue par Benoît Hamon et son aile dissidente, partie chez Jean-Luc Mélenchon.