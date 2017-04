De bons sondages pour Mélenchon : c'était déjà le cas en 2012...

Cinq ans plus tard, le député européen, "plus libre de ses mouvements dans La France insoumise qu'au sein du Front de gauche", récolte les fruits de "son positionnement critique, puis très critique, à l'égard de la politique du quinquennat". Une critique reprise par le mouvement Nuit Debout, dont "les revendications sur les institutions anti-démocratiques et les politiques libérales sont des thèmes que Jean-Luc Mélenchon portait. Ça ne vient pas de nulle part."





Une constance augmentée d'une présence nouvelle sur des thèmes peu portés à gauche : "Il a développé et présenté une doctrine en matière de sécurité sans que ce soit de droite, et a fait évoluer son discours sur l'immigration, en tenant compte des changements observés depuis cinq ans sur le phénomène migratoire", analyse Nicolas Framont. Après avoir jugé que l'immigration n'était pas un problème, soulève 20 minutes, le candidat a restreint sa politique d'accueil sans réserve aux seuls réfugiés.





Seuls bémols à cette constance : les symboles. "Le rouge de l'affiche pour le bleu, cette façon de moins parler de la gauche au profit du peuple", liste Nicolas Framont. Le changement de style, admis par le principal intéressé, commenté ici et là, a lui aussi sa part. Bref, si Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont encore loin et que les sondages sont toujours à prendre avec des pincettes, le contexte politique actuel fait que la cuvée Mélenchon 2017 pourrait avoir plus d'avenir que sa grande soeur de 2012. D'autant que, contrairement à 2012 où il "avait disparu des radars" une semaine avant le premier tour, raconte aujourd'hui son compagnon de route Eric Coquerel, il a cette fois bien l'intention de maintenir le cap.