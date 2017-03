Sur LCI, Nathalie Arthaud compare Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon à "deux coqs dans un poulailler"

La candidate LO, qui met dans le même panier et classe dans le camp des adversaires tous ceux qui ont gouverné et qui composent avec le capital, s'est ensuite montrée sévère avec le candidat de La France insoumise. "Jean-Luc Mélenchon ne représentera pas non plus, si jamais il était élu, les intérêts des travailleurs, pour la simple et bonne raison qu’il ne veut pas faire payer le grand patronat. Je l’ai entendu dire qu’il voulait augmenter le Smic, mais qu’il ne fallait pas que ce soit payé par le patronat", a-t-elle déclaré. "Si on n’est pas prêt aujourd’hui à faire payer la grande bourgeoisie qui prospère, ce grand capital (…), on se voue à renier le peu qu’on a promis aux travailleurs."





Nathalie Arthaud pense également qu'aujourd'hui, le clivage gauche/droite n'a plus lieu d'être. "Ça a été la grande escroquerie de faire croire aux classes populaires, des ouvriers aux chômeurs qui voulaient changer leurs vies, qu’ils étaient représentés par tous ces politiciens qui se mettaient l’étiquette de gauche. Pour moi, c’est qui est dans le camp des travailleurs et qui ne l’est pas."