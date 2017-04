Un électeur sur trois toujours indécis : le week-end pascal en famille, moment privilégié pour choisir

Pour ce scrutin 2017, les fameux indécis n'ont plus que neuf jours pour se déterminer. Or, traditionnellement, les sondeurs et les politologues ont tendance à considérer que les réunions de famille lors du week-end de Pâques jouent un rôle dans la "cristallisation" des choix, évoquée notamment par l'éditorialiste Christophe Barbier, vendredi matin sur BFMTV. Que ces réunions de familles soient conflictuelles ou pas, elles permettraient à chacun de se polariser sur l'échiquier politique.





"Les électeurs viennent de commencer à regarder les programmes", nous indiquait ainsi la semaine dernière Frédéric Micheau, directeur du département Opinion et Politique chez OpinionWay. "Ils auront l'occasion d'en discuter avec leurs proches lors du week-end pascal." La réunion de famille peut apparaître comme un élément décisif, au même titre, rappelait le sondeur, que "les événements d'actualité" ou d'autres facteurs exogènes pouvant surgir au dernier moment, et peser sur le scrutin.





Décisif ou non, ce week-end de Pâques n'aura en tout cas pas échappé au radar des candidats. Pas question pour eux d'aller chasser les oeufs : Marine Le Pen tiendra samedi un meeting à Perpignan, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon seront dimanche à Toulouse et à Bordeaux ; et ce lundi férié, Emmanuel Macron et Marine Le Pen investiront les grandes salles parisiennes de Bercy et du Zénith, tandis que François Fillon occupera le terrain à Nice. Chacun sait qu'une partie de ce scrutin se jouera probablement dans la dernière ligne droite.