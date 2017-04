Un front républicain pour faire barrage à Marine Le Pen si elle est au second tour ? Eux n'en veulent pas

Dans le cas d'un duel entre François Fillon et Marine Le Pen, le raisonnement est encore plus radical. "La droite a valorisé les idées réactionnaires, mysogines et pauvrophobes", fustige Julie, future électrice de Benoît Hamon. "Les Républicains, c'est un parti qui a rendu plus audible la parole du FN", juge cette journaliste de 28 ans qui "pense quand même aller voter Macron au second tour, même si ça [lui] ferait mal." Emma, elle, voit chez François Fillon "le même libéralisme que chez Macron, le côté réactionnaire en plus. Finalement, c'est presque comme le FN." Benoît se souvient, lui, que, bien qu'adversaire de Marion Maréchal Le Pen, Christian Estrosi "était capable des mêmes dérapages" que son adversaire frontiste.





La perspective de faire le jeu du FN, en tout cas sur le plan arithmétique, argument si souvent utilisé par le pouvoir socialiste et la droite dite républicaine, ne suffit plus à se précipiter vers les urnes. Une forme de "chantage démocratique", dénoncé par Emma, qui vise les socialistes partis rejoindre Emmanuel Macron en assurant qu'ils le faisaient pour éviter le succès de l'extrême droite. "Avec ses politiques antisociales, Macron est beaucoup plus responsable de la montée du FN que moi, se défend Emma". Un argument qui n'est pas sans rappeler Benoît Hamon affirmant voir en Emmanuel Macron "le marchepied du FN". Amaury, lui, en est sûr : "Voter Macron, c'est repousser le problème à dans cinq ans, en espérant qu'on trouve une nouvelle rustine à ce moment-là."