Valls votera Macron : "Si on revoit les mêmes, on donne des chances au FN"

Le jeune élu, conscient que les Français souhaitent tourner la page du quinquennat Hollande et du "risque de continuité" que charrient ces ralliements, ne met pas pour autant tous les profils dans le même sac : "Si on parle de la venue d'anciens ministres, un [Philippe] Douste-Blazy, avec ce qu'il a fait à l'Onu ou un [Jean-Yves] Le Drian, c'est que du positif."





Holden, sympathisant d'Emmanuel Macron, est plus sceptique. Séduit "aussi bien par la forme que par le fond", il aimait chez le favori des sondages le fait "qu'il n'était pas une émanation du PS. Il crée quelque chose, une nouvelle manière de faire la politique." Mais le "feuilleton des ralliements" a douché une part de son enthousiasme. "Les caciques du PS qui le soutiennent, c'est plutôt un handicap. [...] Je n'arrive pas à voir ça comme un atout. [...] Du coup, la droite le présente comme un héritier de Hollande et c'est un boulet pour lui."





Une inquiétude reprise par Malika, qui craint de voir En Marche ! transformé "en arrière-boutique du PS : il y a quelques temps, c'était impensable d'imaginer Le Drian nous rejoindre." Un ralliement de plus qui accréditerait les critiques formulées par la droite et le Front national, qui font de Macron l'héritier de François Hollande : "Si on revoit les mêmes, confirme Malika, on donne de plus en plus de chances au FN."