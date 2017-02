Présidentielle : 65% des Français ne souhaitent pas que François Fillon maintienne sa candidature

C'EST PARTI





Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau fil info pour suivre avec nous cette journée de dimanche. Au programme notamment de ce 19 février : Benoît Hamon qui sera l'invité de notre "Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro" à 12h30 et Jean-Luc Mélenchon qui répondra pendant six heures (!) à des questions sur son programme économique via sa chaîne YouTube.