Présidentielle : Bernard-Henri Lévy choisit Emmanuel Macron

Dans un billet publié lundi sur son site internet, le philosophe Bernard-Henri Lévy explique pourquoi il votera pour le candidat d'"En Marche !" à la présidentielle. "Quand je pense à Emmanuel Macron, je pense à sa jeunesse. Et me viennent à l’esprit deux images. Celle de Kennedy (...) et puis celle d'Alcibiade", débute-t-il.





"On peut s’égosiller à demander s’il a, ou non, 'un programme' (ce qui n’empêche pas les mêmes de piller, soir et matin, son supposé non-programme). S’il est, comme cela se dit, le clone de François Hollande, son fils caché, son projet secret, le Christian d’un Cyrano élyséen lui soufflant ses répliques, une mère porteuse d’un nouveau genre assurant la gestation pour autrui d’une idée ourdie par un père empêché (pour moi, hélas, il est plutôt Brutus)", écrit-il plus loin.





"On peut se demander s’il est trop seul ou trop encombré. S’il manque de soutiens ou s’il a tort de refuser du monde. S’il aura, élu, une majorité de gouvernement ou si les vainqueurs de mai ne sont pas, déjà, les défaits de juin. On peut hurler – là, on est proche de l’ignominie et on tombe de Péguy en Aubry – qu’il n’aime pas les gens mais l’argent et lui demander lourdement de décliner l’identité de ses 'gros donateurs'. Aucune de ces questions n’est décisive."