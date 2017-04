Présidentielle : cinq choses que vous ignorez sur Philippe Poutou, la star du débat

Il est le candidat des ouvriers. Phillippe Poutou, 50 ans, fait partie des onze hommes et femmes politiques qui se présentent à l'élection présidentielle et qui ont débattu mardi soir lors du grand débat diffusé sur BFMTV et Cnews. Et le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) s'est fait remarquer en mettant à mal Marine Le Pen et François Fillon, les accusant de "piquer dans les caisses publiques" et, concernant la présidente du FN, de ne pas répondre aux convocations des juges.





Né le 14 mars 1967 à Villemomble (Seine-St-Denis), de père facteur et de mère sans emploi, il est aujourd'hui réparateur de machines-outils à l'usine automobile Ford de Blanquefort (Gironde) où il occupe également les fonctions de syndicaliste et délégué CGT.





LCI a déniché cinq anecdotes que vous ignorez surement sur le candidat.