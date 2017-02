De Macron ou Fillon, qui serait le plus pénalisé par une candidature de Bayrou ?

Ce pressentiment est d’ailleurs confirmé par la dernière enquête du Cevifop. Si le maire de Pau décidait de ne pas se porter candidat, Emmanuel Macron recueillerait 23% et François Fillon 18,5% au premier tour. Mais en cas de candidature de François Bayrou, l’ancien ministre de l’Économie perdrait trois points et le candidat des Républicains seulement un.

Interrogée par LCI, la directrice de BVA Opinion, Adélaïde Zulfikarpasic, se montre plus nuancée. Elle juge que "l’éventuelle candidature de François Bayrou serait un tout petit peu plus préjudiciable à Emmanuel Macron qu’à François Fillon, mais c’est ténu. Nos enquêtes nous montrent qu’Emmanuel Macron fait deux points de plus dans les intentions de vote sans François Bayrou, contre un point de plus pour François Fillon".





Quoi qu’il en soit, le camp d’Emmanuel Macron appelle le président du Modem à bien réfléchir. Sur RTL ce mardi, Gérard Collomb l’a exhorté à renoncer. "J’espère que François Bayrou prendra la bonne position et qu’il dira qu’il soutiendra Emmanuel Macron. Si effectivement il annonçait demain : ‘j’y vais’, c’est le risque de faire en sorte qu’au deuxième tour, on ait un duel qui se termine par l’élection de Marine Le Pen. Et ça, ce serait une responsabilité historique", a lancé le sénateur-maire de Lyon.