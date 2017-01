Présidentielle : un prêtre mormon dans l'équipe de campagne de François Fillon

Prêtre bénévole et chargé de la communication au sein de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qu’il fréquente depuis une quinzaine d’années, Dominique Calmels semble pourtant bien partager avec François Fillon des visions similaires de la société. "Nous avons des points communs, c’est évident. Les mormons sont des chrétiens, les catholiques sont des chrétiens. Et même si nos approches diffèrent parfois, nous avons sur le fond des choses le même avis."

Sur l’avortement, par exemple. "Personnellement opposé" à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse, François Fillon, qui ne veut cependant pas revenir sur la loi l'autorisant, s'était ainsi retrouvé sur la défensive sur le sujet lors de l’entre-deux tours de la primaire de la droite et du centre. Sa nouvelle recrue estime pour sa part que "l’avortement doit être accepté en cas de danger pour la mère, de viol et d’inceste." Dominique Calmels poursuit : "La position de l’église mormonne - et la mienne - est d’encourager les jeunes femmes à garder le bébé jusqu’au bout, quitte à le confier à quelqu’un par la suite si elle ne le désire pas. Vous savez, je suis prêtre, j’ai dirigé de grandes paroisses à Paris et en Ile-de-France, et je peux vous dire que c’est difficile pour une femme d’avorter. "





A-t-il eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec le candidat ? "Pas encore", nous dit-il. "Il y a beaucoup de gens autour de François Fillon. Mon rôle, pour le moment, est de travailler sur des documents qui seront fournis à son entourage." Et le directeur financier de conclure : "C'est un défi, on peut pousser des idées auprès des candidats, mais on n'est jamais sûr qu'il les reprennent."