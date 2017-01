Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon va réunir ses 500 parrainages

Pour pallier au manque éventuel de parrainages en provenance du parti au pouvoir, il avait d'ailleurs indiqué qu'il irait demander leur parrainage à des élus de tous bords. Une annonce différemment reçue. Si des élus Les Républicains avaient trouvé la demande déplacée, le Front national, en la personne de son vice-président Louis Aliot, avait annoncé qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à lui confier des signatures - s'il en avait assez, alors que le FN a multiplié son nombre d'élus, avec son avancée aux dernières élections locales. "On ne peut pas le saquer, il ne peut pas nous saquer, mais ce serait invraisemblable qu'il ne soit pas à l'élection", confiait à l'époque un élu frontiste au Parisien.





Une annonce qui n'avait pas - mais alors pas du tout - plu à celui qui, désormais, voit tous ces problèmes loin derrière lui.





Pour rappel, pour participer à la présidentielle, un-e candidat-e doit réunir 500 parrainages, envoyés au Conseil constitutionnel par celui ou celle qui parraine. Les parrains sont à choisir parmi des élus : maires, présidents des communautés de communes, d'agglomération, urbaines et autres métropoles, parlementaires nationaux, régionaux et départementaux, les conseillers des métropoles et ceux de l'assemblée de Corse.