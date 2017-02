Présidentielle : la commission de contrôle veillera particulièrement aux risques de cyberattaques

Pour autant, ce sera avant tout aux candidats et aux partis de "mettre en oeuvre les solutions adéquates" pour que cela ne se produise pas, a poursuivi Jean-Marc Sauvé.





Au delà des questions de sécurité informatique, la question du respect de l'égalité sera également au coeur du travail de la commission qui s'assurera notamment de la neutralité du service public. Par ailleurs, elle sera également attentive à ce qu'aucun des candidats ne s'approprie des emblèmes nationaux à son profit, comme par exemple les couleurs du drapeau. Et elle devra contrôler les affiches et professions de foi de chacun, et s'assurera de leur mise en ligne.





Pour ce faire, la commission compte, outre Jean-Marc Sauvé, deux membres de droit, le premier président de la Cour de cassation Bertrand Louvel et le premier président de la Cour des comptes Didier Migaud. Elle a aussi désigné Bertrand Dacosta rapporteur général, et neuf rapporteurs issus du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.