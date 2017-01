Présidentielle : les sept choses à retenir du programme de l'écologiste Yannick Jadot

Fidèle à la ligne des écologistes, le candidat propose une "sortie progressive et définitive" du nucléaire à l'horizon 2035, avec la fermeture des premiers réacteurs dès 2017. Parallèlement, il veut renforcer les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, soit 30% de moins en 2020 et 50% en 2030, via la sortie du diesel. Sur le plan environnemental, il souhaite aussi interrompre les "grands projets inutiles" que sont à ses yeux la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.