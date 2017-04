Présidentielle : les sondages sont-ils crédibles à 13 jours d'un scrutin ?

En observant les sondages d'intentions de vote de plusieurs instituts depuis 1981, à dix jours du scrutin, et en les comparant au vote effectif, on observe que les scores des candidats, et parfois l'ordre d'arrivée, n'ont pas toujours été confirmés :





1981 : à une dizaine de jours du premier tour, les sondages Sofres et Ifop donnaient Valéry Giscard d'Estaing en tête avec 27.5%, loin devant François Mitterrand (22-23.5). Ce dernier a pourtant fini la course en talonnant le président sortant, à 26% des voix, soit deux points derrière.





1988 : François Mitterrand, donné favori avec 36% des intentions, a recueilli 34.1% des voix, tandis que Jacques Chirac, prévu à 23.5, dévissait à 19.9% et que Jean-Marie Le Pen, avec 14.4% des voix, dépassait de plus de trois points les prévisions.





1995 : Lionel Jospin, donné à 21%, raflait finalement 23.3% des voix et passait en tête, tandis que Jacques Chirac, censé remporter haut la main son duel fratricide avec Edouard Balladur, ne devançait finalement ce dernier que de deux points.





2002 : ce scrutin est bien sûr resté dans les mémoires. A une dizaine de jours du premier tour, Lionel Jospin était encore donné entre 18 et 19%, loin devant Jean-Marie Le Pen (13%). Et pourtant, les électeurs avaient finalement placé le candidat FN à 16.9%, juste devant le Premier ministre socialiste.





Les deux scrutins suivants ont été plus conformes aux prévisions, avec cependant deux bémols : la surestimation de Jean-Marie Le Pen en 2007 (10.44% alors qu'il était prévu entre 12 et 14%) et celle, spectaculaire, de Jean-Luc Mélenchon en 2012 (11,10% contre 14 à 16% d'intentions), probablement à cause d'un "vote utile" de gauche dans la dernière ligne droite au profit de François Hollande.