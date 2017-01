Présidentielle : Dupont-Aignan veut des débats avant le 1er tour, et le fait savoir

"Nous réclamons que l'élection présidentielle se déroule dans des conditions irréprochables d'équité et de respect des valeurs républicaines. Nous exigeons que cette élection soit ouverte à tous les courants de pensée, qu'elle soit la juste expression des candidats et de leur projet, afin que les 45 millions de Français inscrits sur les listes électorales aient la liberté de voter pour qui leur apparaît le plus proche de leurs convictions."





Nicolas Dupont-Aignan demande donc l'organisation de "grands débats télévisés, sur les chaînes nationales, notamment publiques".