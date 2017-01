Présidentielle : pour Nicolas Dupont-Aignan, les candidats de la droite et la gauche sont une "arnaque incroyable"

"Quand les Français vont commencer à lire les projets, ils vont bien s’apercevoir de l’arnaque. Mais d’une arnaque incroyable. Monsieur Macron se fait passer pour neuf, mais il a inspiré Hollande, c’est lui qui a été ministre de l’Economie. Monsieur Fillon se fait passer pour neuf, mais il a été de tous les gouvernements et il a été Premier ministre. C’est ahurissant, c’est un nuage de fumée", accuse le candidat à la présidentielle. Pire, Nicolas Dupont-Aignan estime qu’"il n’y a plus de démocratie". "Beaucoup de Français le ressentent", selon lui.





Taxant les primaires de "manœuvre des deux partis qui gouvernent depuis 30 ans et qui veulent se maintenir", Nicolas Dupont-Aignan s'insurge de l'exclusion de Gérard Filoche et Henri Guaino. "Les deux personnalités qui pensaient différemment au sein des Républicains et du PS ont été exclues des primaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on organise un cirque, une fausse compétition et derrière, on ne parle pas des autres".