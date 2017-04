Estimation des résultats : les sondeurs obligés de s'adapter, voici comment fera Kantar-Sofres ce dimanche soir

Pour les électeurs, c'est une heure de temps de vote en plus. Mais pour les sondeurs, c'est une heure de moins pour estimer les résultats. Du coup, les transmissions de ceux ci devront aller beaucoup plus vite pour que les 1ers chiffres fiables puissent être rendus publics à 20h. Kantar Sofres One Point, partenaire de TF1 et LCI, va par exemple équiper ses enquêteurs de smartphones avec une application qui permettra de faire remonter plus rapidement les informations récoltées dans les bureaux de vote à l’aide d’un smartphone. (voir la vidéo ci-dessus)