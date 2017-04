Présidentielle : âge, sexe, profession... cinq choses à savoir sur les électeurs français

45,678 millions en France et 1,3 million à l'étranger. Ce dimanche, près de 47 millions de Français seront appelés à voter pour élire le futur locataire de l'Elysée. Plus précisément 45,678 millions de citoyens vivant en France et 1,3 million à l'étranger. Un chiffre en hausse de 3% puisqu'ils étaient 44,3 millions en 2012 à disposer du droit de vote. Mais qui se cache réellement derrière ce qu'on appelle le corps électoral français ?