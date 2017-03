Présidentielle : qui est François Asselineau, ce candidat inconnu qui a obtenu ses 500 parrainages

Défendant le besoin pour la France de quitter de manière définitive l’Europe, François Asselineau se veut plus radical que ses concurrents eurosceptiques. "Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ne veulent pas sortir de l’Union européenne mais renégocier les traités européens, ce qui est totalement impossible étant donné que les décisions doivent se prendre à l’unanimité", critique Karim Sehrane. Pour François Asselineau, sortir de l’Union Européenne, c’est "la clé pour redonner du sens à notre démocratie et à la République, pour relancer l’économie, protéger nos acquis sociaux, dégager la France de l’Empire qui l’asservit et nous opposer aux dérives guerrières du choc des civilisations".