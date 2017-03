Présidentielle : s'il est élu, Emmanuel Macron veut que sa femme travaille à ses côtés... sans être payée

L'occasion pour Macron d'exhorter à la mise en place d'un "statut de la Première dame ou du Premier homme" afin de mettre fin à "une forme d’hypocrisie", sans pour autant qu'il ou elle ne soit "rémunéré(e) par la République".





"Ca fait des décennies qu'on tourne en France autour de cette question du statut de la Première dame ou du Premier homme", a souligné le candidat d'En Marche! sur RTL, allusion aux atermoiements qu'a connu François Hollande, par exemple, au moment de sa rupture avec Valérie Trierweiller. "Je pense que c'est important de le clarifier sinon on se retrouve dans des pratiques d'entre-deux, de dissimulation, qui sont impossibles à vivre pour l'intéressé et qui sont une forme d'hypocrisie. Donc rémunéré par la République non. Avoir un rôle, un vrai statut, une vraie capacité à faire, oui", a ajouté M. Macron.