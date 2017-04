"Pas question de toucher à l'Assurance maladie" : la grande mue du projet santé de François Fillon

Dans la foulée, François Fillon publiait une tribune dans Le Figaro où il changeait de braquet, assurant désormais vouloir, non pas privatiser une partie du système, mais au contraire "réaffirmer le principe d'universalité" de l'Assurance maladie obligatoire, qui "continuera à couvrir les soins comme aujourd'hui et même, mieux rembourser les soins qui sont largement à la charge des assurés, comme les soins optiques ou dentaires". En janvier, le candidat expliquait que les premières propositions avaient été "mal comprises" et retirées au bénéfice d'une concertation avec les professionnels. Dans la présentation faite mardi à la Mutualité, François Fillon précise l'ultime version de son projet pour la Sécu. Il est question, pour parvenir à un meilleur remboursement des soins quotidiens, d'organiser "un nouveau partenariat entre l'Assurance maladie et les complémentaires santé" et de "préparer des accords sur le partage de remboursement" avec les mutuelles.





En matière de santé, l'ancien Premier ministre n'a pas varié sur un point : il souhaite toujours réaliser 20 milliards d'économie sur cinq ans et "ramener l'Assurance maladie à l'équilibre". Mais celui qui envisage de supprimer 100.000 postes dans les hôpitaux assure que les coupes franches concerneront les emplois administratifs et non les personnels soignants. Ces derniers ne passeront de 35 heures à 39 heures de travail hebdomadaire.