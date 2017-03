Présidentielle : une militante porte plainte contre le Parti socialiste pour abus de confiance

Dans son statut, Sylvie Lyons-Noguier exige des sanctions envers l'ex-Premier ministre estimant que "certains au Parti socialiste ont les moyens de faire respecter les chartes signées et leurs hésitations sont fort douteuses...". La militante en colère propose plusieurs options au PS : "soit Valls et ses accolytes démissionnent, soit ils sont sanctionnés, soit on me rembourse mes 2 euros !" Si elle obtient gain de cause, c'est près de 4 millions d'euros que le PS pourrait avoir a reversé à l'ensemble des sympathisants qui se sont déplacés lors des deux scrutins organisés pour la primaire. Un pactole !