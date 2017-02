Présidentielles 2017 : Nicolas Dupont-Aignan dévoile son programme

DEMANDEZ LE PROGRAMME - Le candidat de "Debout la France", Nicolas Dupont-Aignan, a dévoilé son programme mercredi 1er février. Une question de pose : comment exister entre la droite, celle de François Fillon et le FN ? Le candidat juge la droite en lambeaux et y voit donc une opportunité. Il se définit comme gaulliste, plus modéré que Marine Le Pen : son programme, indépendance nationale et progrès social.