Primaire à gauche : le ton monte entre les candidats sur l'accueil des migrants, Valls pris en tenailles

Manuel Valls a reconnu que la France n'avait pour l'heure accueilli que 5.000 réfugiés sur les 30.000 qu'elle a promis d'accueillir, et défendu cet objectif, plus faible s'il est rapporté au nombre d'habitants que celui promis ailleurs, en expliquant que les Français ne souhaitaient pas un accueil massif.

Premières tensions entre les sept candidats à la primaire de la gauche, à l'occasion du deuxième débat, ce dimanche 15 janvier. L'ancien Premier ministre a défendu avec vigueur l'attitude de la France, qui a accueilli depuis 2015 moins de migrants que d'autres pays, l'Allemagne au premier rang, et s'est vu attaquer en particulier par Benoît Hamon et Vincent Peillon.