Après le débat, Manuel Valls salue ses soutiens et embrasse sa femme Anne Gravoin

Selon les internautes de LCI, c'est en revanche Benoit Hamon qui a remporté ce second débat et a le plus de chance de représenter la gauche en avril prochain. Le favori du second tour s'est notamment confié au micro de LCI et s'est montré satisfait de cette soirée : "Ce qui était intéressant, c'était le débat avec Manuel Valls. Sur les questions de laïcité, de travail, il y avait des différences qui méritaient d'être développées. J'ai beaucoup de respect pour Manuel Valls. Je ne suis pas d'accord avec ses idées, sinon je le soutiendrais à la présidentielle. Mais j'ai trouvé que c'était une belle campagne. Pardon, un beau débat. Je suis fatigué, mille excuses.".