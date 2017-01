Primaire de la gauche : cette fois, Hollande a bien regardé le débat (et en direct)

De quoi faire taire les commentaires selon lesquels il se désintéresserait ostensiblement de ce scrutin auquel il a été contraint de renoncer, voire voudrait le torpiller ? Rien n'est moins sûr : samedi, le chef de l'Etat s'envole pour un déplacement de quatre jours en Amérique latine, direction le Chili puis la Colombie.





Dimanche, au moment où ses camarades socialistes et les électeurs de gauche désigneront le candidat de la Belle alliance populaire pour la présidentielle, il sera donc à plus de 11.000 kilomètres des bureaux de vote. Et comme le vote par procuration n'est pas autorisé dans cette primaire, on sait déjà que sa voix manquera dans l'urne.