Laïcité, revenu universel... : avant le débat ce soir, Hamon et Valls lancent les hostilités par médias interposés

Officiellement, le débat de l'entre-deux-tours entre Manuel Valls et Benoît Hamon se tiendra ce mercredi soir à 21 heures sur TF1, France 2 et France Inter. Mais dès ce matin, les deux candidats à la primaire organisée par le PS ont lancé les hostilités. Et les principaux thèmes de désaccord apparaissent clairement : revenu universel et laïcité.





Invité sur France 2, Benoît Hamon a été le premier à dénoncer "le poison" distillé par son adversaire, qui lui reproche son "ambiguïté" sur la question de la laïcité et de la lutte contre le communautarisme. "Vous voyez le poison, là, 'ambigu sur le communautarisme', c'est fondé sur rien", a lancé l'ex-ministre de l'Education. Pour lui, "on distille un poison", une attitude "pas [...] très responsable" alors que, dès lundi, le PS devra se rassembler derrière le gagnant.