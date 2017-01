Primaire de la gauche : les sept candidats unanimes pour une France "indépendante" face à Trump et Poutine

Et là où Benoît Hamon se méfie de Donald Trump, qui "crée un élément d’instabilité", et propose une coopération européenne "en termes de protection des frontières", Manuel Valls détaille sa stratégie : "indépendance de la France et une Europe forte". L'ancien Premier ministre martèle : "La France n’est soumise à personne".





Même son de cloche pour François de Rugy : "Il faut que l’Europe s’affirme en termes de sécurité. Je propose une alliance militaire européenne, il faut anticiper le déclin de l'OTAN". Et pour Sylvia Pinel : "Il faut une France forte", leader de l'Europe en duo avec l'Allemagne. Mais la représentante du PRG dans cette primaire l'affirme : il faut "être plus dur en matière commerciale", et appliquer une "préférence économique européenne".