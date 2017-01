Primaire : quand Valls dénonce les "ambiguïtés" de Hamon sur la laïcité, à quoi au juste fait-il allusion ?

Le plan d'attaque de Manuel Valls consiste à faire entendre qu'entre Benoît Hamon et l'islam radical, "il y a des ambiguïtés, des risques d’accommodement de sa part". L'ancien chef du gouvrenement, en plus d'avancer ces arguments contre son concurrent, se pose en premier défenseur de la laïcité et des droits des femmes : "Il ne peut pas y avoir le moindre compromis avec les communautarismes et avec ces pratiques qui concernent nos femmes", déclarait-il mardi sur France Info. Mais certains auront relevé son "nos femmes". Pas si féministe...