Primaire PS : vers le suicide du parti ?

Dans le meilleur des cas, les instituts de sondage envisagent 2 à 2,5 millions de votants. La primaire de la gauche serait un succès et dans le même temps, une surprise. "Connaissant le système médiatique, il y aurait un engouement autour du candidat socialiste, parce qu'il aura créé la surprise. [...] Et dans ce cas-là, il pourra essayer de créer une dynamique dans sa campagne qui permettra de ralentir les progressions de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron", explique le journaliste politique.