Militaires, Comédie-Française, port autonome de Strasbourg... ces régimes de retraite très spéciaux auxquels Macron veut mettre fin

Qu'en est-il de ces fameux "régimes spéciaux de retraite" (qui concernent seulement 2% des cotisants) ? Evoquez ce thème lors d'un dîner qui s'enlise et immédiatement, SNCF et RATP sont montrés du doigt. Leur tort : se mettre tout le temps en grève, et surtout partir à la retraite à 50 ans. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Les réformes de 2008 et 2010 sont passées par là. Résultat, selon un rapport du conseil d’Orientation des Retraites (COR), en 2012, l'âge moyen du départ en retraite était de 55 ans et 10 mois à la SNCF et de 54 ans à la RATP, au lieu de 62 ans pour le régime général. Pourtant, les agents des deux entreprises publiques ne sont pas les seuls à bénéficier d'un traitement particulier qui s'explique notamment par la pénibilité de leur métier.





Nombre d'autres professions disposent aussi de régimes spéciaux : comme les marins (leur régime est d'ailleurs considéré comme l'ancêtre des régimes de retraite puisqu'il a vu le jour en 1670). Pour eux, l'âge légal de départ est de 50 ans après 25 ans de service, 52 ans et demi après 37 ans et 5 mois de cotisations, comme l'indique l'Enim, le régime social des marins. Les militaires, eux, sont les champions du départ précoce avec un âge moyen de 43 ans : les sous-officiers peuvent partir en retraite après 17 ans dans la profession et les officiers, au bout de 27 années, le plus souvent pour entamer une seconde carrière, dixit la Cour des comptes.





Les retraités des mines sont également concernés. Même si ce régime est en voie de disparition : il n'accepte plus de nouveaux affiliés (la dernière mine française de charbon ayant fermé en avril 2004 en Lorraine), du coup il est presque entièrement financé par l'Etat. Vu ce qu'était la pénibilité de leur travail, les spécificités de leur régime spécial de retraite concernent avant tout l'âge légal de départ : 55 ans, avec des possibilités de retraite anticipée, en particulier pour ceux qui ont passé une partie de leur carrière "au fond". Selon La Croix, un mineur qui aura passé 80 trimestres au fond pourra partir à la retraite à 50 ans. Celui qui n'y aura effectué "que" 16 trimestres ne pourra bénéficier d'une pension qu'à 54 ans.