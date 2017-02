Propos sur la colonisation : sur Facebook, Emmanuel Macron estime "avoir eu le courage de dire les choses"

"Il est temps de clôturer ce deuil. Il faut pour cela avoir le courage de dire les choses et de ne céder à aucune simplification. C'est ce discours de vérité et de complexité que j'ai toujours tenu et que je tiens aujourd'hui", affirme-t-il.

Le candidat d'En Marche!, bien placé selon les sondages pour remporter la présidentielle, adresse toutefois plusieurs messages, aux anciens combattants de la guerre d'Algérie et aux pieds-noirs ayant dû quitter le pays en 1962.





"Mes propos n'étaient pas destinés contre vous, en rien. C'était simplement reconnaître une responsabilité de l'Etat français et nous ne devons pas nous dérober", dit-il. Pour Emmanuel Macron, "la colonisation a introduit une modernité par effraction" et "des dizaines de milliers d’instituteurs, de médecins, de fermiers ont beaucoup donné à l’Algérie".