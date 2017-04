Alain Delon votera François Fillon : "Puisse le bleu de France éclairer aujourd'hui le noir"

En 2007 et 2012, il avait voté Nicolas Sarkozy. Puis à l’approche de la primaire de la droite et du centre, il a affiché son soutien à Alain Juppé, participant au meeting du maire de Bordeaux au Zénith de Paris en novembre. A trois jours du premier tour, Alain Delon a fait son choix. Et révèle, dans une lettre ouverte dévoilée par Le Figaro, sa décision de voter François Fillon.





"J'ai déjà parcouru une bonne partie du chemin de ma vie, avec la foi en ma patrie, qui aujourd'hui doit choisir son destin.





J'ai toujours voué, publiquement, une admiration sans faille au Général de Gaulle. C'est l'essentielle raison de ces quelques lignes, écrites, spontanément, comme une impérieuse nécessité.





Puisse le bleu de France éclairer aujourd'hui le noir, la lâcheté et la barbarie qui nous entourent. Que notre France fasse le bon choix. Le mien est fait.





Je le dis en homme libre, en homme d'honneur et de fidélité aux valeurs et aux principes qui m'ont toujours guidé, ceux à donner et à transmettre d'urgence!





Il ira, à n'en pas douter, jusqu'à la victoire!"





Plutôt discrets au début de la campagne, de nombreuses personnalités du showbiz ont affiché leur choix pour le premier tour ces derniers jours. Avant Alain Delon, ce sont l'homme d'affaires Alain Afflelou, l’astrologue Elizabeth Teissier, Frigide Barjot ou encore l’ancienne skieuse Marielle Goitschel qui se sont rangés du côté du candidat issu de la primaire de la droite.