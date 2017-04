Qu'est-ce que l'Alliance Bolivarienne à laquelle Jean-Luc Mélenchon souhaite adhérer (et qui gêne ses lieutenants) ?

C'est un de ces points de programme qui reviennent incidemment au milieu d'une interview politique et qui ne mettent pas à l'aise ceux qui y sont confrontés. Le point 62 du chapitre consacré aux relations internationales du programme de la France insoumise dit la chose suivante : "Instaurer une politique de développement avec l'Amérique latine et les Caraïbes en adhérant à l'Alba", l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Cela a été le cas pour Alexis Corbière et Clémentine Autain, respectivement invités de France 5 lundi 11 avril et mercredi 13 avril, qui ont affiché une certaine gêne devant le sujet.





Il peut faire lever quelques sourcils. D'abord sur le plan géographique, la France étant une nation européenne. Ce serait toutefois oublier que la France partage des centaines de kilomètres de frontière avec le Brésil, comme se plaît à le rappeler Jean-Luc Mélenchon, qui estime aussi que l'Alba se révèle être une opportunité "pour les Antilles et la Guyane française". Mais moins sur le plan politique : en effet, cette alliance est née en 2004 sur l'impulsion de Fidel Castro et Hugo Chavez, défunts leaders venezuelien et cubain régulièrement cités par le candidat des Insoumis.