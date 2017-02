"100%" : c'est quoi ce mouvement auquel participent Francis Lalanne et Jean Lassalle ?

Le mouvement alternatif 100% poursuit sa route en vue des échéances électorales. Après la désignation d’une candidate à la présidentielle, au moyen original d’une primaire ouverte lancée il y a plus d’un an sur internet, le mouvement éco-citoyen "100%" doit officiellement être lancé ce samedi au cours d’un rassemblement place de la Bourse à Paris. Ce dernier doit se faire notamment en présence du chanteur Francis Lalanne, co-président du mouvement, du député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle et de la candidate à la présidentielle Charlotte Marchandise.