Qu'ont fait les députés de leur réserve parlementaire cette année ?

Chaque année, les députés français perçoivent une enveloppe d'argent qu'ils peuvent redistribuer comme bon leur semble via la réserve parlementaire. Il s'agit d'un ensemble de subventions d’Etat votées et modifiées en lois de finances initiales ou rectificatives.





Généralement, ces sommes allouées permettent aux parlementaire de soutenir des investissements de proximité décidés par des collectivités locales et des activités menées par des associations. Pour l’année 2016, la réserve s’est élevée à 81,86 millions d’euros. Chaque parlementaire peut proposer l’attribution de subventions à hauteur de 130.000 euros en moyenne (les président de commission, les membres du Bureau de l'Assemblée nationale et les présidents de groupe disposent de plus). Depuis trois ans, par soucis de transparence, il est possible de voir comment vos élus ont réparti leur argent.





On s'est penché sur les bénéficiaires de la générosité de nos élus...